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فنون ومشاهير

الفنانة اللبنانية الشهيرة تُعلن طلاقها بشكل رسمي عن زوجها النجم السعودي.. وتستمتع بوقتها على البحر! (فيديو)

Lebanon 24
24-05-2022 | 00:43
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بعد إعلان انفصالها عن زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان وما رافقه من ضجة، قررت الفنانة ليلى اسكندر تخطي هذه المرحلة والاستمتاع بوقتها في رحلة على شاطئ البحر مع ابنها يوسف.

 

وحرصت ليلى على توثيق تفاصيل رحلتها على جزيرة "السيشيل" واستمتاعها بوقتها على البحر مع طفلها، ووثقت الغرفة الجميلة التي اختارتها للأخير والذي يقيم فيها مع المربية الخاصة به، وبدت ليلى بحالة نفسية جيدة وهي تستمتع بالاجواء بمرح، وحملت بين أحضانها في العديد من المقاطع طفلها الصغير وحرصت كعادتها على إخفاء ملامح وجهه عن الكاميرا.

 

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كما شاركت ليلى متابعيها بمقطع فيديو أعلنت من خلاله بطريقة غير مباشرة أنها انفصلت عن زوجها إذ قالت: "كنا معكم وشفتوا كيف ممكن يتحدّوا كل الدنيا وكل الأديان وكل المجتمعات والبيئة والعادات ليكونوا مع بعض بالحلال وجبنا أحلى هدية بالدنيا ابننا يوسف".

 

وأضافت: "زي ما علّمناكم الحب نريد أن نعلّمكم الانفصال المحترم، الطلاق الراقي عشان يوسف وليلى ويعقوب، عشان كلنا نستحق".

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بدوره، تجاهل الفنان السعودي الضجة الحاصلة وشارك متابعيه على "إنستغرام" منشوراً عن فيلمه "رقم هاتف قديم"، جاء فيه: "سعيد وممتن لاختيار فيلمنا، ليكون فيلم الافتتاح في مهرجان الأفلام السعودية القريب إلى قلبي... شكراً للإخوة في لجنة المهرجان، وأبارك لكل الأحبّة فريق العمل".

 

يُشار الى أنها ليست المرة الأولى التي يتصدّر فيها خبر انفصال الثنائي وسائل الإعلام ومنصّات السوشيال ميديا، إذ سبق لليلى اسكندر أن نفت  الموضوع مرات عدة، مؤكدةً أنه خلاف بسيط وتم حلّه.

(لها)
المصدر: لها
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