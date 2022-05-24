شقيقة ستيفاني صليبا تخطف الأنظار منها.. شاهدوا جمالها (صور)

ظهرت الممثلة ستيفاني صليبا مع شقيقتها "دونا" وذلك خلال حضورهما حفل "ليلة أمل" الذي أحيته الفنانة هبة طوجي مساء الأحد.
وخطفت دونا الأنظار من شقيقتها، فقد أشاد المتابعون بجمالها ونعومتها.
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A post shared by Donna دونا 🤎 (@donnasaliba)
A post shared by Donna دونا 🤎 (@donnasaliba)
ومن حسابها على تطبيق انستغرام يظهر ان دونا متزوجة وهي أم لولدين.
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A post shared by Donna دونا 🤎 (@donnasaliba)
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A post shared by Donna دونا 🤎 (@donnasaliba)