شقيقة ستيفاني صليبا تخطف الأنظار منها.. شاهدوا جمالها (صور)

ظهرت الممثلة ستيفاني صليبا مع شقيقتها "دونا" وذلك خلال حضورهما حفل "ليلة أمل" الذي أحيته الفنانة هبة طوجي مساء الأحد.

وخطفت دونا الأنظار من شقيقتها، فقد أشاد المتابعون بجمالها ونعومتها.

ومن حسابها على تطبيق انستغرام يظهر ان دونا متزوجة وهي أم لولدين.