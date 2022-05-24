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فنون ومشاهير

شقيقة ستيفاني صليبا تخطف الأنظار منها.. شاهدوا جمالها (صور)

Lebanon 24
24-05-2022 | 02:52
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ظهرت الممثلة ستيفاني صليبا مع شقيقتها "دونا" وذلك خلال حضورهما حفل "ليلة أمل" الذي أحيته الفنانة هبة طوجي مساء الأحد.

 

وخطفت دونا الأنظار من شقيقتها، فقد أشاد المتابعون بجمالها ونعومتها.

 

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A post shared by Donna دونا 🤎 (@donnasaliba)


 

ومن حسابها على تطبيق انستغرام يظهر ان دونا متزوجة وهي أم لولدين.



المصدر: "رصد" لبنان 24
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