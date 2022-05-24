عارضة الازياء وزوجها المذيع على السجادة الحمراء.. شاهدوا أناقتها في "كان" (صور)

شاركت عارضة الازياء ريم السعيدي وزوجها المذيع وسام بريدي في نشاطات مهرجان "كان".
ولفتت ريم الانظار بفستان أبيض طويل من الساتان بوردة كبيرة على الكتف، واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون وأحمر الشفاه الأحمر.
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وأثنى المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي على أناقتها.
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A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)
A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)
View this post on Instagram
A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)
وقد أثنى المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي على أناقتهما.