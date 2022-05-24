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فنون ومشاهير

عارضة الازياء وزوجها المذيع على السجادة الحمراء.. شاهدوا أناقتها في "كان" (صور)

Lebanon 24
24-05-2022 | 11:44
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شاركت عارضة الازياء ريم السعيدي وزوجها المذيع وسام بريدي في نشاطات مهرجان "كان".


ولفتت ريم الانظار بفستان  أبيض طويل من الساتان بوردة كبيرة على الكتف، واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون وأحمر الشفاه الأحمر.


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وأثنى المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي على أناقتها.

 

 

 
 

وقد أثنى المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي على أناقتهما.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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