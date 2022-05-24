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فنون ومشاهير

ابنة فنان شهير تخلع الحجاب بعد زواجها.. وتعلّق: "سأعود اليه وأنا أقوى" (صور)

Lebanon 24
24-05-2022 | 06:40
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فاجئت ماهيتاب المصري، ابنة الفنان ماجد المصري، المتابعين بخلعها للحجاب بقعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري عبر صفحتها الرسمية على انستغرام، صورا لها بدون حجاب. وردّاً على سؤال من أحد المتابعين، عبر خاصية الأسئلة التي فتحتها للرد على متابعيها؛ من خلال "ستوري": "قلعتي الحجاب؟"، وقالت مؤكدة: "آه أدعو لي ربنا يرد لي له إن شاء الله".
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وتمنت إحدى المتابعات أن تعود ماهيتاب للحجاب مرة أخرى، لترد: "أنا متأكدة أني هرجع له لأني بحبه جدا كمان، بس إن شاء الله المرة الجاية أبقى أحسن وأقوى".
 
وظهرت ماهيتاب المصري للمرة الأولى في الحجاب في عام 2018.
 
 
(نواعم) 
المصدر: نواعم
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