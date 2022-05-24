فنانة مصرية شهيرة تحتفل بليلة الحنة قبل زفافها

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نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور من احتفالها بليلة حنتها، وسط عدد كبير من أصدقائها المقربين، وذلك بعد أن احتفلت بعقد قرانها منذ أسابيع قليلة.وظهرت دنيا في الصور مع أصدقائها في حالة من الفرح ارتدت خلالها فستاناً باللون الأبيض.