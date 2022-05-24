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فنون ومشاهير

فنانة مصرية شهيرة تحتفل بليلة الحنة قبل زفافها

Lebanon 24
24-05-2022 | 14:00
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نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور من احتفالها بليلة حنتها، وسط عدد كبير من أصدقائها المقربين، وذلك بعد أن احتفلت بعقد قرانها منذ أسابيع قليلة.
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وظهرت دنيا في الصور مع أصدقائها في حالة من الفرح ارتدت خلالها فستاناً باللون الأبيض.
 


وكانت دنيا قد عقدت قرانها في حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان محمود حميدة وأحمد عبد العزيز وإلهام شاهين ونضال الشافعي وحمادة هلال وميرهان حسين ودينا فؤاد ورشوان توفيق، وآخرون.

وأعلنت دنيا عبد العزيز، بعد عقد القران بأنها سوف تحتفل بزفافها نهاية الشهر الجاري بإحدى المناطق الساحلية.

(لها) 
المصدر: لها
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