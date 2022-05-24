الموت يحزن كلوديا مرشيليان بأعز الناس... من خسرت؟ (صورة)

غيّب الموت السيّد "يعقوب اسطفان مرعشليان " والد الممثلة والكاتبة اللبنانية كلوديا مرشيليان اليوم الثلاثاء، الواقع فيه ٢٤ من ايار ٢٠٢٢.

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