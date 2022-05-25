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فنون ومشاهير

بفستان شفاف ومكشوف الظهر مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. تعرفوا إليها (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2022 | 00:09
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احتفلت الفنانة مايا دياب بعيد ميلاد شقيقتها "غريس" في أحد المطاعم في دبي.

 

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمناسبة.

 

ولفتت مايا الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا طويلا ضفافا ومكشوف الظهر باللون الفضي، ووضعت أكسسوار من الريش على شعرها.

 
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وظهرت غريس شقيقة مايا في نهاية الفيديو، وقد لاحظ المتابعون شبها كبيرا بين الشقيقتين.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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