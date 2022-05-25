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فنون ومشاهير

ادهم نابلسي يظهر مع شاعر لبناني معروف.. هل عاد عن قرار الاعتزال؟ (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2022 | 05:00
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تسبب احدث ظهور للفنان الاردني المعتزل ادهم نابلسي بجدل واسع بين الجمهور الذين تساءلوا عن امكانية عودته الى الغناء من جديد.

 

فقد ظهر نابلسي من خلال مجموعة صور وفيديوهات نشرها الشاعر اللبناني علي المولى عبر خاصية "الستوري" عبر صفحته الخاصة على انستغرام خلال لقاء جمعهما في الاردن.

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A post shared by FAN PAGE FOR ADHAM (@adhamnabulsiloveforever)

 

 
 

وتداول المتابعون اطلالة ادهم الجديدة بشكل واسع، معربين عن اشتياقهم له، بينما تساءل البعض عما إذا كان يفكر في العودة الى الفن والغناء خصوصاً بسبب اجتماعه بالشاعر علي المولى.

 
 

(الجديد)

المصدر: الجديد
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