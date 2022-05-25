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فنون ومشاهير

بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. أنباء عن علاقة رومنسية تجمع أحمد أبو هشيمة بإعلامية عربية! (صورة)

Lebanon 24
25-05-2022 | 08:00
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تسبب انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والنجمة المصرية ياسمين صبري بجدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد زواج استمر مدة عامين رافقه العديد من الشائعات

 

وكان أبو هشيمة قد قام بحذف جميع الصور التي تجمعه بزوجته السابقة ياسمين صبري عبر حسابه الخاص على "انستغرام"، ونشر رسالة يقول فيها: "انا لا اخسر أبداً، إما أربح أو أتعلّم" وذلك بعد انتشار اخبار انفصالهما، وهو ما اعتبره الجمهور طريقة ابو هشيمة في تأكيد الخبر

 

ولكن المفاجأة هو تداول شائعات حول علاقة رومانسية جديدة تربط أحمد أبو هشيمة بالاعلامية وعارضة الأزياء الليبية "خلود المقرجي"، وذلك بعد أيام قليلة فقط من انتشار اخبار عن علاقة تجمعه بخبيرة التجميل مورينا تاراكو.

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A post shared by Kholoud.almegrehi.official (@kholoud.almegrehi.official)

 

 
 

وزادت خلود المقرجي من أثارة الشكوك حول علاقتها بأبو هشيمة عندما نشرت صورة لها بقميص بنقشة التايغر، حيث ارتبطت هذه النقشة بأحمد وذلك لظهور طليقتيه هيفا وهبي وياسمين صبري بنفس الاطلالة خلال فترة ارتباطهما وربط الجمهور بحبه لهذه النقشة .

 

ولم يتوقف الأمر هنا حيث علقت خلود على الصور قائلة: "أخبروا الحمقى أننا لا ننافس أحد، فعندما بدأنا لم يكنّ لهم وجود أصلاً"، وأعتقد الكثيرون بأن هذه الرسالة موجهّة إلى ياسمين صبري وجمهورها.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: البوابة
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