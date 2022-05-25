بسبب وفاة سمير صبري.. إصابة الإعلامي مفيد فوزي بأزمة صحية

Advertisement

كشفت الأديبة حنان مفيد فوزي، ابنة الإعلامي مفيد فوزي عن تعرض والدها لوعكة صحية، نُقل على أثرها الى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، حيث يخضع لبعض الفحوص الطبية والتحاليل.وأكدت حنان أن والدها تأثر بشدة بوفاة الفنان سمير صبري وقبله بأيام الصحافي الكبير صلاح منتصر، فعانى ضغوطاً نفسية أثّرت سلباً في صحته.وتُعد هذه الوعكة الصحية الثانية للإعلامي الكبير مفيد فوزي في أقل من أربعة أشهر، حيث تعرض في أواخر شهر كانون الثاني الماضي لكسر في الكتف، واتضح أن حالته لا تسمح بالتدخل الجراحي ويمكنه فقط الخضوع لعلاج طبيعي.يُشار إلى أن مفيد فوزي شارك في التعليق الصوتي في الفيلم التسجيلي الذي يحمل اسم "التجلي"، الذي تناول شرحاً تفصيلياً عن الأماكن الطبيعية في منطقة سانت كاترين، وذلك ضمن المعسكر السينمائي التابع لمشروع "ابدأ حلمك السينما بين يديك"، الذي نفذته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.