أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)

لا يزال مرض المغنية العالمية الشابة بيلي أيليش، محط حديث الصحافة والجمهور، حيث تعاني أيليش (20 عاماً) من مرض التشنجات اللاإرادية، او ما يُعرف بمتلازمة توريت "Tourettes Syndrome".

ومؤخراً أجرت أيليش مقابلة مع المقدّم الشهير ديفيد ليترمان، تحدثت خلالها عن معاناتها الكبيرة مع هذا المرض، وخلال حديثها في المقابلة أدارت المغنية العالمية رأسها فجأة وفتحت فمها، حيث سألها المقدّم ما إذا كانت قد رأت ذبابة، ولكنها اخبرته بأنها متلازمة "توريت" التي تعاني منها.وأضافت: "إذا قمت بتصويري لفترة كافية سترى الكثير من التشنجات اللاإرادية، إنه أمر غريب وأنا لم أتحدث عنه على الإطلاق في وقت سابق".وتابعت: "إن الطريقة الأكثر شيوعاً والتي يتعامل معها الناس مع هذا المرض هي الضحك، وشعرت دائماً بالإهانة بشكل لا يصدّق".يشار إلى أن بيلي ايليش أصيبت بمتلازمة توريت منذ أن كان عمرها 11 عاماً، وهو اضطراب يدفع بالمريض إلى القيام بحركات محرجة لا يمكن السيطرة عليها أبداً.