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فنون ومشاهير

جراحة عاجلة للفنان عمرو عبد العزيز

Lebanon 24
25-05-2022 | 16:00
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كشف الفنان المصري عمرو عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خضوعه لجراحة. 

ونشر عمرو صورة بدا فيها مرتدياً ثوب العمليات من دون أن يكشف تفاصيل العملية الجراحية أو الحالة المرضية التي يعاني منها، وعلّق على الصورة قائلاً: "صباح الفل... عملية صغنونة كده وإن شاء الله تعدّي... دعواتكم بالشفاء".
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من ناحية أخرى، يواصل عمرو عبد العزيز تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "مغامرات كوكو"، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الصراع بين الخير والشر وليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

والفيلم من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، ونجم مسرح مصر "أوس أوس"، منة فضالي، نانسي صلاح، طاهر أبو ليلة، بمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف بينهم: سارة سلامة، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن توتة، انتصار، شيماء سيف، والمطرب محمود الليثي وآخرون، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق.
المصدر: لها
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