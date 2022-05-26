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فنون ومشاهير

ظهرت بـ كروب توب" مرفق بحزام يلف بطنها.. ابنة نوال الزغبي حديث الجمهور في آخر ظهور لها (صور)

Lebanon 24
26-05-2022 | 00:14
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نالت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي إعجاب شريحة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة جريئة باللون الأسود، تألقت فيها بـ"كروب توب" مرفق بحزام لفّ بطنها، ونسّقته مع بنطال قصير من جهة، ومقسوم من جهة أخرى.

 

وسألت تيا المتابعين عن الصورة الأفضل بين 3 صور نشرتها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" حيث نالت اعجاب والدتها أيضاً.

 

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A post shared by Tia (@tiaadib)


 

يُذكر أن تيا هي ابنة نوال الزغبي من زوجها السابق إيلي ديب، والذي كانت قد انفصلت عنه في عام 2008، ولها منه أيضاً التوأم جورجي وجوي.

المصدر: لها
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