ميادة الحناوي تُفاجئ الجميع بأحدث ظهور لها.. بدت أصغر سناً وبملامح مختلفة! (صورة)

نشرت النجمة السورية ميادة الحنّاوي سلسلة من الصور الحديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، خطفت فيها الأنظار وظهرت فيها باطلالة مميزة وأكثر شبابًا.

وظهرت ميّادة الحنّاوي في جلسة تصوير خلال حلولها ضيفة في البرنامج الذي يقدمه الفنان مروان خوري، حيث قدّمت العديد من الأغاني القديمة الخاصة بها إلى جانب غنائها اغاني مروان خوري.

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وصدمت ميّادة الجمهور بظهورها بلوك جديد وعصري مختلف عما اعتاده الجمهور عليها، حيث انتقل الجمهور إلى التعليق حول شكلها الجديد بأنها كل ما تكبر تزيد جمالًا فيما شبهها البعض في هذا اللوك الجديد بالفنانة السورية سلاف فواخرجي، حيث علق البعض منهم انهم في البداية اعتقدوا ان من في الصورة هي فواخرجي

وتألقت ميادة الحناوي مرتدية فستانا بقماش الساتان وفوقه قماش شيفون مع ريش عند الاكمام باللون البيج وتميز الفستان ببعض التطريزات، وتركت شعرها المموج منسدلًا مع اعتماد مكياج ناسب الاطلالة وارتداء مجوهرات مميزة.

ورأى البعض ان التغيير الكبير في شكل ميادة الحناوي قد يكون سببه عمليات التجميل حيث انها بدت أصغر سنًا بشكل كبير وبملامح مختلفة، فيما قال البعض ان المكياج والاضاءة هما السبب مؤكدين ان ملامح الحناوي لم تتغير، وأن المكياج الصاخب الذي اعتمدته مع استخدام تقنية الكونتور في المكياج جعل ملامحها تبدو حادة بعض الشيء ومختلفة بشكل كبير.

(البوابة)