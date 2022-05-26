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فنون ومشاهير

نادين الراسي تظهر ببيجاما بنقشة النمر.. وتشكر دولة الإمارات (صور)

Lebanon 24
26-05-2022 | 02:48
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حصلت الممثلة نادين الراسي على الإقامة الذهبية في دولة الامارات.

 

وأعلنت نادين الأمر من خلال منشور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت قائلة: "كُلّ الشُكر والحُب والتقدير لدولةِ الإمارات العربيّة المتّحدة ولهيئةِ الثقافة والفنون في دبي على مَنحي الإقامة الذهبيّة . سعيدة جدًّا بوجودي في بلد الأمن والأمان".

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نادين موجودة حاليا في دبي، وقد نشرت فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام ظهرت فيه ببيجاما بنقشة النمر وتمسك هاتفها، وسألها خطيبها مجد دعبول ماذا تفعل، فأجابته بأنها تطمئن على هرها "أودن".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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