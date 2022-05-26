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فنون ومشاهير

بـ "الشورت" كارلا حداد تستمتع بوقتها في "كان".. وتعليق غريب من أحد المتابعين! (صور)

Lebanon 24
26-05-2022 | 04:20
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تتواجد المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد في مدينة "كان" الفرنسية.

 

ونشرت كارلا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها في هذه المدينة الجميلة.

 

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)


 

وظهرت كارلا بإطلالة كاجوال بالشورت.

 

وانهالت التعليقات على منشور كارلا، ولفت تعليق غريب لأحد المتابعين الذي كتب: " جمالك مثل معارض التكنولوجيات، صعب أقابل هذه الشخصية الجميلة".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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