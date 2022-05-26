بـ "الشورت" كارلا حداد تستمتع بوقتها في "كان".. وتعليق غريب من أحد المتابعين! (صور)

تتواجد المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد في مدينة "كان" الفرنسية.

ونشرت كارلا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها في هذه المدينة الجميلة.

وظهرت كارلا بإطلالة كاجوال بالشورت.

وانهالت التعليقات على منشور كارلا، ولفت تعليق غريب لأحد المتابعين الذي كتب: " جمالك مثل معارض التكنولوجيات، صعب أقابل هذه الشخصية الجميلة".