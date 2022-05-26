كيت موس تكذّب آمبر هيرد... وهذا ما كشفته في المحكمة!

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تعرضت الممثلة الأميركية آمبر هيرد لانتكاسة قوية في النزاع القضائي الدائر مع طليقها الممثل جوني ديب.وقالت هيرد في المحكمة أنها خشيت من أن يدفع ديب شقيقتها عن الدرج، مضيفةً أنها تذّكرت في هذا الموقف "شائعات تفيد بأن الأخير دفع الممثلة الأميركية كيت موس عن الدرج أيضاً".وأوضحت هيرد أنها صفعت ديب لمنعه من إيذاء شقيقتها.ولكن المفاجأة جاءت من خلال شهادة موس المصوّرة التي أدلت بها في المحكمة نافية كلام هيرد.وقالت موس: "لم يدفعني قط، ولم يركلني أو يلقي بي من على أي درج".(لها)