بيانات وبلاغات بالجملة ضد عمرو واكد... ما السبب؟

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بعد تغريدته المسيئة لسيدات مصر، والتي أثارت غضباً واسعاً، انتفض المجلس القومي للمرأة ونقابة الفنانين ومحامون وتقدموا ببلاغات ضد الفنان عمرو واكد.وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنّ عمرو واكد ليس عضوًا في نقابة الفنانين، وجرى شطبه من النقابة منذ عدة سنوات، مؤكدا في بيان رسمي أن مثل هذا الفنان -يقصد واكد- "لا يشرفنا وجود أمثاله في نقابتنا العريقة، ونساء مصر أشرف من هؤلاء الأقزام".من جانبها قالت مديرة الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة في مصر أمل عبدالمنعم إن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان بسبب تصريحاته المهينة للمرأة.وأضافت أن المرأة المصرية يضرب بها المثل عالمياً بالنضال من أجل الوطن وإخلاصها في بناء أسرة قوية متماسكة من أجل رفعة الوطن وتنميته. وأشارت إلى المجلس يرفض أي شكل من أشكال إهانة المرأة المصرية.من جانبه قال المحامي سمير صبري إنه تقدم ببلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان، مطالبًا تقديمه للمحاكمة الجنائية.وقال صبري إن "المرأة المصرية لها مكانة كبيرة عرفتها الحكومات المصرية المتعاقبة، وكان لها دور كبير في عجلة التنمية، ونجاحها يعبر بشكل أصيل عن نجاح الدولة، لذا يتعمد أعداء مصر تشويه المرأة والنيل منها بمختلف الطرق"، مطالباً بإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم الفنان للمحاكمة الجنائية.(العربية)