"أبو عصام" يعالج "جدري القرود"!

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أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول لقطات مصوّرة من مسلسل "باب الحارة"، حيث يعالج حلّاق الحارة "أبو عصام" (الممثل عباس النوري) "ابو غالب" (الممثل نزار ابو حجر) من أحد الأمراض الجلدية، في محاكاة لانتشار مرض جدري القرود حالياً.وعبّر النوري عن سعادته بتذكّر المشاهدين لهذه اللقطات، معتبراً أن "هذه الأمراض تستثمر جاهزيتنا للخوف فقط". ورأى أن "كورونا نجحت تماماً في إغلاق المجتمع وفرض شروطها على كل الحياة".ونصح الجمهور بعدم ترك جدري القرود يتملك في النفوس على غرار ما فعل كورونا.ولفت النوري إلى تلقيه رسائل كثيرة تسأله عن المرض، شاكراً اهتمام الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.