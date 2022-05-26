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فنون ومشاهير

ممثل شهير متهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال!

Lebanon 24
26-05-2022 | 12:58
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وجه المحققون في بريطانيا إلى الممثل الأميركي كيفن سبايسي تهما بارتكاب أربعة اعتداءات جنسية في حق ثلاثة رجال، على ما أعلنت النيابة العامة البريطانية الخميس.

وقالت رئيسة الوحدة الخاصة بالجرائم في النيابة العامة البريطانية روزماري إينسلي في بيان إن النيابة العامة "سمحت بإطلاق ملاحقات جنائية في حق كيفن سبايسي البالغ 62 عاما على خلفية أربع تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال".
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وأشارت في البيان إلى أن الممثل الحائز جائزتي أوسكار "اتُّهم أيضا بالتسبب بدخول شخص بنشاط جنسي مع إيلاج من دون موافقته".

وتلقت مسيرة سبايسي السينمائية ضربة قاصمة عام 2017 إثر اتهامات بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.

وتزامنت موجة الاتهامات بحقه مع ظهور حركة "مي تو" إثر انكشاف فضائح المنتج الهوليوودي هارفي واينستين الجنسية.

ويعود آخر ظهور لسبايسي في السينما إلى 2018 مع فيلم "بيليونير بويز كلوب".

وقد أسقطت ولاية ماساتشوستس الأميركية في تموز 2019 ملاحقات ضد سبايسي بتهمة خدش الحياء والاعتداء الجنسي.
المصدر: فرانس برس
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