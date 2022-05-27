بعد اليخت الفاخر.. الممثل التركي الوسيم والشهير يشتري لمولوده منزلاً في لندن بالملايين!

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اشترى الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير في الوطن العربي بشخصية "مهند" في مسلسل "نور"، لطفله المولود حديثاً "كورت إيفي" منزلاً في أرقى أحياء العاصمة البريطانية لندن.ويتكون منزل طفل الفنان من غرفة إضافة لصالون، ووصل سعره إلى 700 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 15 مليون ليرة تركية.ومنذ زواجه من عارضة الأزياء التركية باشاك ديزر عام 2016 لم يتوجه تاتليتوغ إلى شراء المنازل بهذا القدر الذي يحياه الفنان التركي بعد قدوم طفله قبل شهر واحد.