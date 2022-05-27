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فنون ومشاهير

بعد اليخت الفاخر.. الممثل التركي الوسيم والشهير يشتري لمولوده منزلاً في لندن بالملايين!

Lebanon 24
27-05-2022 | 11:00
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اشترى الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير في الوطن العربي بشخصية "مهند" في مسلسل "نور"، لطفله المولود حديثاً "كورت إيفي" منزلاً في أرقى أحياء العاصمة البريطانية لندن.

ويتكون منزل طفل الفنان من غرفة إضافة لصالون، ووصل سعره إلى 700 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 15 مليون ليرة تركية.
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ومنذ زواجه من عارضة الأزياء التركية باشاك ديزر عام 2016 لم يتوجه تاتليتوغ إلى شراء المنازل بهذا القدر الذي يحياه الفنان التركي بعد قدوم طفله قبل شهر واحد.
 
فقبل عشرة أيام اشترى كيفانش تاتليتوغ كذلك يختاً لطفله الصغير وتم تصميمه له خصيصاً في الهند من طراز كاتاماران، وسماه تاتليتوغ على اسم طفله الجديد "كورت إيفي".

وبلغت تكلفة القارب الجديد أكثر من نصف مليون دولار، والذي من المقرر أن يستخدمه الفنان التركي خلال هذا الصيف في صحبة زوجته وطفله قرب شواطئ مرماريس وبودروم.

المصدر: عربي بوست
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