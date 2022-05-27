22
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد اليخت الفاخر.. الممثل التركي الوسيم والشهير يشتري لمولوده منزلاً في لندن بالملايين!
Lebanon 24
27-05-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشترى الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير في الوطن العربي بشخصية "مهند" في مسلسل "نور"، لطفله المولود حديثاً "كورت إيفي" منزلاً في أرقى أحياء العاصمة البريطانية لندن.
ويتكون منزل طفل الفنان من غرفة إضافة لصالون، ووصل سعره إلى 700 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 15 مليون ليرة تركية.
Advertisement
ومنذ زواجه من عارضة الأزياء التركية باشاك ديزر عام 2016 لم يتوجه تاتليتوغ إلى شراء المنازل بهذا القدر الذي يحياه الفنان التركي بعد قدوم طفله قبل شهر واحد.
فقبل عشرة أيام اشترى كيفانش تاتليتوغ كذلك يختاً لطفله الصغير وتم تصميمه له خصيصاً في الهند من طراز كاتاماران، وسماه تاتليتوغ على اسم طفله الجديد "كورت إيفي".
وبلغت تكلفة القارب الجديد أكثر من نصف مليون دولار، والذي من المقرر أن يستخدمه الفنان التركي خلال هذا الصيف في صحبة زوجته وطفله قرب شواطئ مرماريس وبودروم.
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
Lebanon 24
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
01:15 | 2022-05-27
27/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
11:42 | 2022-05-27
27/05/2022 11:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
03:30 | 2022-05-27
27/05/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2022-05-27
27/05/2022 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
11:29 | 2022-05-27
27/05/2022 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-05-27
"بيروت 303" إلى العرض قريباً.. رحلة من التشويق والغموض
14:00 | 2022-05-27
حلق به بطائرة مقاتلة.. توم كروز يثير رعب إعلامي شهير (فيديو)
10:23 | 2022-05-27
أنابيلا هلال تخطف الانظار من على شاطىء البحر في دبي: "طالعة قمر" (صور)
08:00 | 2022-05-27
اُصيب بالسرطان؟.. فنان شهير عن حالته الصحية: "أرحم من كورونا"
05:00 | 2022-05-27
عمرو دياب يقتحم عالم "البيزنس"... أطلق سلسلة فنادق في بلدين! (فيديو)
04:30 | 2022-05-27
ببطن مكشوف.. ستيفاني صليبا ترقص في أحد مطاعم دبي (صور)
فيديو
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
03:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact