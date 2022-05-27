اُصيب بالسرطان؟.. فنان شهير عن حالته الصحية: "أرحم من كورونا"

سخر الفنان هشام سليم من الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن إصابته بمرض السرطان. وقال في تصريحات صحفية: "أنا بخير الحمد الله، ولا أعاني من السرطان، وخبر الاصابة المتداول به غير صحيح على الاطلاق. وأقول للمواقع التي تنشر هذه الاخبار: ربنا يكرمهم".

وأضاف هشام ساخراً: "لو الأمر كده يبقى السرطان أرحم من كورونا اللي بتاخد الناس في ثلاثة أيام".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية، خبر إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووصوله إلى مرحلة متأخرة وتوقف العلاج نهائياً.وكان آخر أعمال هشام سليم، مشاركته كضيف شرف في فيلم "موسى"، الذي عُرض عام 2021، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً من خلاله، ودارت أحداثه في إطار من الخيال العلمي، حيث يجد يحيى نفسه وحيداً بدون صديق، فيقرر اختراع روبوت يطلق عليه اسم "موسى"، ليصبح صديقاً له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.وضم الفيلم الكثير من الفنانين، بينهم: كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، صلاح عبد الله، أحمد حاتم، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.