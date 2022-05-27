"بيروت 303" إلى العرض قريباً.. رحلة من التشويق والغموض

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كشف نجوم مسلسل "بيروت 303" لمتابعيهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن العمل الدرامي يُعرض ابتداء من 12 حزيران المقبل عبر منصة "شاهد VIP".والمسلسل دراما مشتركة سورية - لبنانية، تدور أحداثها باقتباس عن قصة حقيقية، عقب حادث تحطّم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.ويؤدي بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال ومجدي مشموشي. وهو من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة "الصبّاح".