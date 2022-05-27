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فنون ومشاهير
"بيروت 303" إلى العرض قريباً.. رحلة من التشويق والغموض
Lebanon 24
27-05-2022
|
16:00
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كشف نجوم مسلسل "بيروت 303" لمتابعيهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن العمل الدرامي يُعرض ابتداء من 12 حزيران المقبل عبر منصة "شاهد VIP".
والمسلسل دراما مشتركة سورية - لبنانية، تدور أحداثها باقتباس عن قصة حقيقية، عقب حادث تحطّم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.
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ويؤدي بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال ومجدي مشموشي. وهو من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة "الصبّاح".
المصدر: لها
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