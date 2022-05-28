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فنون ومشاهير

إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)

Lebanon 24
28-05-2022 | 05:00
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انتقد الإعلامي سيد علي خلال تقديمه حلقة من برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الأزمة الأخيرة التي تعرّضت لها مع طليقها الفنان حسام حبيب.

 

وقال علي في البرنامج: "واحدة صوتها من أجمل الأصوات الحالية، وفيه قدر من الحب والحنان والإحساس والجمال اسمها شيرين عبد الوهاب، مبقتش أسمع عنها غير إنها إتجوزت أو اتطلّقت أو اتخانقت أو عملت محضر أو إتعمل لها محضر أو حلقت شعرها".

 

وأضاف: "الناس دي محتاجين يقعدوا مع طبيب نفسي، واضح إن الشهرة جننتهم ومبقاش عندهم سلوك سوي. إحنا علاقتنا بيكي يا شيرين إن إحنا بنحبك وصوتك حلو اتفرغي لفنك والبيوت أسرار".

 

وكانت نيابة الشيخ زايد قد قرّرت إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة عشرة آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري منتهي الترخيص وتهديد طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب والتعدّي عليها هي وابنتيها بالسبّ والشتم.

 

وطالبت النيابة العامة بالتحفظ على السلاح المضبوط، والإسراع في تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بالاستماع الى أقوال شيرين عبد الوهاب لكشف تفاصيل الحادثة.

(لها)
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المصدر: لها

فنون ومشاهير

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