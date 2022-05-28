وائل كفوري يُفاجئ الجمهور بلوك شبابي.. "صغران عشر سنين!" (فيديو)

أحدثت إطلالة الفنان وائل كفوري في حفله في قطر ضجة كبيرة.

فقد أشعل وائل الحفل بباقة من اجمل اغنياته، إذ تداول المتابعون عبر تويتر سلسلة من الفيديوهات التي وثقت الاجواء المميزة وتفاعل الجمهور الحاضر معه بشكل كبير.

وكان لافتاً لكثير من المتابعين إطلالة وائل الشبابية، وتفاعلوا معها بشكل كبير مثنين على وسامته، وكان من التعليقات "صغران عشر سنين".

صغراان عشر سنين 💕♥️♥️♥️♥️♥️ @waelkfoury #وائل_كفوري pic.twitter.com/CBFhVIWkSs

— Salwa Hariri (@HaririSalwa) May 26, 2022

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كما حصد مقطع فيديو من الحفل ظهر فيه وائل وهو يغني مع اصغر معجبيه تفاعلاً ملحوظا من قبل المتابعين.

وظهر وائل في الفيديو وهو يستقبل عدداً من الاطفال على المسرح ويغني معهم اغنيته الشهرة "كلنا مننجر".