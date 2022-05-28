Advertisement

فنون ومشاهير

وائل كفوري يُفاجئ الجمهور بلوك شبابي.. "صغران عشر سنين!" (فيديو)

Lebanon 24
28-05-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-956772-637893256969471253.jpg
Doc-P-956772-637893256969471253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أحدثت إطلالة الفنان وائل كفوري في حفله في قطر ضجة كبيرة.

 

فقد أشعل وائل الحفل بباقة من اجمل اغنياته، إذ تداول المتابعون عبر تويتر سلسلة من الفيديوهات التي وثقت الاجواء المميزة وتفاعل الجمهور الحاضر معه بشكل كبير.

 

وكان لافتاً لكثير من المتابعين إطلالة وائل الشبابية، وتفاعلوا معها بشكل كبير مثنين على وسامته، وكان من التعليقات "صغران عشر سنين".

صغراان عشر سنين 💕♥️♥️♥️♥️♥️ @waelkfoury #وائل_كفوري pic.twitter.com/CBFhVIWkSs

Advertisement
 
 

كما حصد مقطع فيديو من الحفل ظهر فيه وائل وهو يغني مع اصغر معجبيه تفاعلاً ملحوظا من قبل المتابعين.

 

وظهر وائل في الفيديو وهو يستقبل عدداً من الاطفال على المسرح ويغني معهم اغنيته الشهرة "كلنا مننجر".

 

المصدر: الجديد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-05-28
08:00 | 2022-05-28
06:14 | 2022-05-28
05:32 | 2022-05-28
05:22 | 2022-05-28
05:13 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website