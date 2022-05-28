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فنون ومشاهير

فيديو ينتشر: انقطاع الكهرباء خلال حفل تخرج .. والفنان أمير يزبك ينقذ الموقف شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
28-05-2022 | 04:00
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انتشر مقطع فيديو للفنان أمير يزبك أثناء مشاركته في حفل تخرج طلاب مدرسة "الحكمة" في الظلام بعدما انقطعت الكهرباء.

 

وكان لافتًا، خلال حفل التخرج ان يزبك أكمل القاء كلمته وغنى متجاهلًا انقطاع الكهرباء.

 

ونشر أمير على صفحته الرسمية على تويتر مقطع فيديو يوثق تواجده على المسرح في الظلام.

برغم هذه الظروف الصعبة التي تمر على لبنان الفنان أمير يزبك يتحدى الظلمة في تخرج تلامذة الحكمة...

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شاهدوا هذا الفيديو كيف الفنان أمير يزبك استرسل في الغناء من دون كهرباء.. 😍😍😍😍😍#أمير_يزبك#amiryazbeckofficial #amiryazbeck pic.twitter.com/4SofXXdfzA

 
 

وارفق أمير يزبك الفيديو بتعليق كتب فيه: "برغم هذه الظروف الصعبة التي تمر على لبنان الفنان أمير يزبك يتحدى الظلمة في تخرج تلامذة الحكمة... شاهدوا هذا الفيديو كيف الفنان أمير يزبك استرسل في الغناء من دون كهرباء".

المصدر: الجديد
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