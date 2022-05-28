مصطفى قمر يتعرض للنصب ومحاميه يكشف التفاصيل

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وأصدر قنطوش بيانا قال فيه إنه عندما أخلت الشركة ولم تسدد للفنان حقوقه المالية كاملة حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحرير شيك للفنان بباقي مستحقاته وعندما توجه لصرف الشيك أفاد البنك بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد مما جعل الفنان يلجأ لمكتب المستشار ياسر قنطوش لإقامة جنح إصدار شيك بدون رصيد ضد الممثل القانوني لشركة ميديا لايف وأقام "جنحة رقم ٨٢٥٥ لسنة ٢٠٢١ الدقي وصدر حكم غيابي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وعلى إثر ذلك الحكم قامت الشركة بعرض كامل قيمة الشيك وقرر بالمعارضة في الحكم وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وقررت المحكمة في حيثيات الحكم بأخذ المتهم بالرأفة، ثم أقام الفنان الدعوى رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٢ مدني الدقي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي إصابته من جراء عدم صرف الشيك في موعده". كشف المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنان مصطفي قمر، تعرض موكله للنصب من إحدى شركات الإنتاج، التي تعاقد معها موكله على تقديم برنامج "خمس نجوم" بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر وذلك في حفل كبير وتم تصوير حلقات البرنامج وتم عرضه في شهر رمضان من العام الماضي.وأصدر قنطوش بيانا قال فيه إنه عندما أخلت الشركة ولم تسدد للفنان حقوقه المالية كاملة حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحرير شيك للفنان بباقي مستحقاته وعندما توجه لصرف الشيك أفاد البنك بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد مما جعل الفنان يلجأ لمكتب المستشار ياسر قنطوش لإقامة جنح إصدار شيك بدون رصيد ضد الممثل القانوني لشركة ميديا لايف وأقام "جنحة رقم ٨٢٥٥ لسنة ٢٠٢١ الدقي وصدر حكم غيابي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وعلى إثر ذلك الحكم قامت الشركة بعرض كامل قيمة الشيك وقرر بالمعارضة في الحكم وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وقررت المحكمة في حيثيات الحكم بأخذ المتهم بالرأفة، ثم أقام الفنان الدعوى رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٢ مدني الدقي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي إصابته من جراء عدم صرف الشيك في موعده".

وأوضح قنطوش أنه عندما خالفت الشركة شروط التعاقد وعدم تصدر الفنان الدعاية الإعلانية للبرنامج كما هو متفق عليه في العقد بادر بإقامة الدعوى رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قام الممثل القانوني للشركة بالطعن علي العقد بالتزوير وهنا تدارك الفنان انه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل الشركة بأن قام ممثلها القانوني بتسخير شخص من الغير وقام بتوقيع العقد بدلا منه وعلى إثر ذلك تقدم الفنان ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام متهما فيه الممثل القانوني للشركة بالنصب عليه بهدف الهروب من تنفيذ شروط العقد والمسؤولية الناجمة عن مخالفة شروط التعاقد وقيد ذلك البلاغ برقم ٦٨٢٠ لسنة ٢٠٢٢ إداري الدقي ومازال المحضر رهن التحقيق ومعالي المستشار المحامي العام أصدر قرارا بإرفاق صورة رسمية من أوراق القضية رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي القاهرة وإرفاق صورة رسمية من تقرير أبحاث التزيف والتزوير وعمل تحريات المباحث حول الواقعة والمحضر مازال متداول حتي تاريخه في نيابة العجوزة.