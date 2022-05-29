Advertisement

فنون ومشاهير

حفيدتا هيفا وهبي حديث الجمهور بجمالهما... شاهدوا أحدث صور لدانييلا ورهف!

Lebanon 24
29-05-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-956988-637894047708785461.jpg
Doc-P-956988-637894047708785461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت زينب فياض، إبنة الفنانة هيفا وهبي متابعيها، بصور لابنتيها رهف ودانييلا. 
 
وبدت الاخيرتان بغاية الجمال، وقد احتفلتا مع عدد من أصدقائهما بعيد ميلاد صديقتهما.
 
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بدت كالفراشة: زينب فياض تخطف الأنظار بفستان قصير.. والجمهور: "هيفا وهبي طبق الأصل" (صور)
lebanon 24
29/05/2022 18:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زينب فياض إبنة هيفا وهبي بـ"لوك" جديد بالشعر القصير... والمتابعون: "طالعة أجنبيّة" (صورة)
lebanon 24
29/05/2022 18:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هيفا وهبي تشوق الجمهور بفيديو مختلف.. هكذا بدت بالماكياج الصارخ
lebanon 24
29/05/2022 18:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زينب ابنة هيفا وهبي بالاصفر "الصارخ".. نسخة مطابقة عن والدتها (صور)
lebanon 24
29/05/2022 18:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24

زينب فياض

هيفا وهبي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-05-29
08:30 | 2022-05-29
08:00 | 2022-05-29
07:43 | 2022-05-29
05:00 | 2022-05-29
04:16 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website