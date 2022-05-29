حفيدتا هيفا وهبي حديث الجمهور بجمالهما... شاهدوا أحدث صور لدانييلا ورهف!

شاركت زينب فياض، إبنة الفنانة هيفا وهبي متابعيها، بصور لابنتيها رهف ودانييلا.

وبدت الاخيرتان بغاية الجمال، وقد احتفلتا مع عدد من أصدقائهما بعيد ميلاد صديقتهما.