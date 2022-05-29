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فنون ومشاهير
حفيدتا هيفا وهبي حديث الجمهور بجمالهما... شاهدوا أحدث صور لدانييلا ورهف!
Lebanon 24
29-05-2022
|
02:00
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شاركت زينب فياض، إبنة الفنانة هيفا وهبي متابعيها، بصور لابنتيها رهف ودانييلا.
وبدت الاخيرتان بغاية الجمال، وقد احتفلتا مع عدد من أصدقائهما بعيد ميلاد صديقتهما.
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زينب فياض
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