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فنون ومشاهير

"تراينغل أوف سادنيس" يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان

Lebanon 24
29-05-2022 | 11:00
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فاز فيلم المخرج السويدي روبن أوستلوند الاجتماعي الساخر "تراينغل أوف سادنيس" بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الخامس والسبعين، حيث منح أوستلوند احدى أرقى الجوائز السينمائية للمرة الثانية.
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كما اختارت لجنة التحكيم في مهرجان كان النجم الكوري سونغ كانغ هو كأفضل ممثل عن أدائه في فيلم "بروكر" للمخرج الياباني هيروكازو كوري- إيدا.

وتدور قصة الفيلم حول عائلة كورية تبحث عن أسرة لطفل تخلى عنه أهله.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى زار أمير إبراهيمي عن أدائها لدور صحفية في فيلم "هولي سبايدر" للمخرج علي عباسي، وهو فيلم مثير عن جريمة حقيقية لقاتل يستهدف عاهرات في مدينة مشهد الإيرانية.

واختارت لجنة تحكيم مكونة من تسعة أعضاء أصحاب الجوائز، برئاسة الممثل الفرنسي فينسان ليندون.
 
(سكاي نيوز)
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