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فنون ومشاهير

ممنوع من الكلام والزيارات ومتواجد في العناية المركزة... هذه تطورات الحالة الصحية لهذا الفنان المعروف!

Lebanon 24
29-05-2022 | 04:16
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ما زال الفنان نادر أبو الليف يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بوعكة صحية بسبب ضعف في عضلة القلب أثناء عرض مسرحيته "عنبر 7" على أحد المسارح بالمدينة.

وكشفت زوجة أبو الليف، تطورات الحالة الصحية لزوجها، قائلة إن زوجها تم وضعه داخل العناية المركزة وأيضًا منعت عنه الزيارة، مشيرةً إلى أن الأطباء يتابعون حالته الصحية، معلقةً: "ممنوع من الكلام والزيارات لحين تحسن حالته".
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ومن جانبه، أوضح الطبيب المعالج لأبو الليف في تصريحات صحافية، تفاصيل الحالة الصحية للفنان قائلًا: "الحمد الله الحالة مستقرة، وحالته تحسنت، دخل المستشفى بصعوبة في التنفس، ونسبة الأكسجين في الجسم قليلة، وتعاملنا معه بجلسات أكسجين وجلسات استنشاق، ومضادات حيوية".
 
(لها)
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