30
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ممنوع من الكلام والزيارات ومتواجد في العناية المركزة... هذه تطورات الحالة الصحية لهذا الفنان المعروف!
Lebanon 24
29-05-2022
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما زال الفنان نادر أبو الليف يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بوعكة صحية بسبب ضعف في عضلة القلب أثناء عرض مسرحيته "عنبر 7" على أحد المسارح بالمدينة.
وكشفت زوجة أبو الليف، تطورات الحالة الصحية لزوجها، قائلة إن زوجها تم وضعه داخل العناية المركزة وأيضًا منعت عنه الزيارة، مشيرةً إلى أن الأطباء يتابعون حالته الصحية، معلقةً: "ممنوع من الكلام والزيارات لحين تحسن حالته".
Advertisement
ومن جانبه، أوضح الطبيب المعالج لأبو الليف في تصريحات صحافية، تفاصيل الحالة الصحية للفنان قائلًا: "الحمد الله الحالة مستقرة، وحالته تحسنت، دخل المستشفى بصعوبة في التنفس، ونسبة الأكسجين في الجسم قليلة، وتعاملنا معه بجلسات أكسجين وجلسات استنشاق، ومضادات حيوية".
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لحادث مروّع في بيروت.. ما حصل يُدمي القلوب!
Lebanon 24
فيديو لحادث مروّع في بيروت.. ما حصل يُدمي القلوب!
13:05 | 2022-05-28
28/05/2022 01:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه الطريقة.. احصل على الدولار بـ1500 ليرة!
Lebanon 24
بهذه الطريقة.. احصل على الدولار بـ1500 ليرة!
13:41 | 2022-05-28
28/05/2022 01:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة عن التغذية الكهربائيّة
Lebanon 24
تصريح جديد.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة عن التغذية الكهربائيّة
15:16 | 2022-05-28
28/05/2022 03:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ"أم تي في" السابقة دخلت القفص الذهبي في اليونان!
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ"أم تي في" السابقة دخلت القفص الذهبي في اليونان!
23:00 | 2022-05-28
28/05/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى مزيد من الانخفاض... إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
الدولار إلى مزيد من الانخفاض... إليكم تسعيرته الصباحية
02:17 | 2022-05-29
29/05/2022 02:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2022-05-29
"تراينغل أوف سادنيس" يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان
08:30 | 2022-05-29
"خربتلي عرسي".. هذا ما كشفته سلاف فواخرجي بعد 23 سنة من الصمت
08:00 | 2022-05-29
"علي" شقيق هذا الفنان حديث الجمهور بوسامته.. هل يشبهه؟ (صور)
07:43 | 2022-05-29
بسبب حذائه الغريب.. مخرج كندي مُنع من المرور على السجادة الحمراء بمهرجان كان
05:00 | 2022-05-29
بأجواء فخمة... قمر تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو)
04:05 | 2022-05-29
ياسمين صبري تتخطّى أزمة طلاقها بحياة الرفاهيّة من على اليخت: "أنا ممتنة" (صور)
فيديو
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
05:00 | 2022-05-28
29/05/2022 18:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2022-05-28
29/05/2022 18:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
29/05/2022 18:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact