"علي" شقيق هذا الفنان حديث الجمهور بوسامته.. هل يشبهه؟ (صور)

أثار شقيق النجم عمرو يوسف جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا بعد إنتشار صورة جديدة تجمعهما أثناء الإحتفال بيوم ميلاده.



ونشر النجم المصري صورة تجمعه بشقيقه الأصغر علي بمناسبة يوم ميلاد الأخير وظهر الثنائي بإطلالة كاجوال ناعمة ولفت الشاب الانظار بوسامته وملامحه الشقراء وطول قامته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع، مشيرين إلى الشبه الكبير في الملامح بينهما، فيما لفت آخرون إلى أنه رغم طول عمرو يوسف اللافت، إلا أن علي تجاوزه في الطول.يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف كان مسرحية "كازانوفا" التي عرضت في موسم الرياض السعودي 2022، وشاركه في بطولتها النجوم حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، وهي من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازي في زمن غير الزمن الحالي.