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فنون ومشاهير
تدهورات صحية وحوادث.. أبرز أزمات المشاهير في ايار 2022
Lebanon 24
29-05-2022
|
14:00
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شهد شهر ايار عدداً من الأحداث المؤلمة والوعكات الصحية والحوادث التي تعرض لها النجوم والمشاهير، ومنهم من غادر عالمنا، ومنهم من اضطر لإجراء عمليات جراحية، وآخرون تغيبوا عن حضور مناسبات مهمة، وخلال التقرير نلقي نظرة على الأزمات التي تعرض لها النجوم والمشاهير خلال هذا الشهر:
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سمير صبري
بالطبع كان الحدث الأهم والمؤلم خلال الشهر هو فقدان الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا عن عمر 85 عاماً، بعد رحلة طويلة مع المرض ومكوثه في المستشفى لأشهر لتلقي العلاج، بعد إصابته بأزمات ومشكلات بالقلب، نتيجة العلاج الكيميائي الذي كان يخضع له في رحلته مع السرطان مسبقاً.
أنغام
كما خضعت الفنانة المصرية أنغام لعملية جراحية دقيقة في عظام الكتف، نتيجة معاناتها من آلام شديدة، بسبب قطع في الأوتار منذ عام 2011.
مصطفى كامل
أما الفنان مصطفى كامل، فتعرض لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى، وكشفت زوجته أنه مصاب بمرض الهلع العصبي، وهي نوبات من مشاعر مفاجئة وغير معقولة بالخوف والقلق، تسبب أعراضًا جسدية، مثل: تسارع ضربات القلب، والتنفس السريع والتعرق، ويصبح بعض الأشخاص خائفين للغاية من هذه النوبات لدرجة أنهم يصابون باضطراب الهلع، وهو نوع من اضطرابات القلق، ويمكن للعلاج والأدوية المضادة للقلق أن توقف نوبات الهلع.
نورهان
مع بداية الشهر، كانت كشفت الفنانة نورهان عن تعرضها لوعكة صحية، وآلام مفاجئة في العظام، وتناولها كمية هائلة من الأدوية والمسكنات.
ريتا حرب
أما الفنانة ريتا حرب، فكانت كشفت عن خضوعها لعملية جراحية جديدة لزرع عظام في قدمها، وذلك بعد ما يقارب الـ6 أشهر من تعرضها لحادث مروع في تركيا، خضعت بسببه لعمليات جراحية، واستمرت لفترة في العلاج، وظهرت مؤخراً وهي مازالت تستخدم العكاز في حركتها.
(زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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