علاقات حب مشاهير هوليوود.. استمرت لسنوات طويلة

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يعيش المشاهير حياة عاطفية مُتغيرة، حيث يفضلون تغيير العلاقات بين الفترة والأخرى، لكنهم في الحقيقة بشر، ويتمتعون بأحاسيس، ويفضلون العلاقات طويلة الأمد أيضاً، وأكبر دليل على ذلك علاقات بعض مشاهير هوليوود، التي استمرت لسنوات طويلة، فكسروا قاعدة العلاقات المُتغيرة.في هذا التقرير، نرصد أبرز علاقات حب مشاهير هوليوود، التي استمرت طويلاً.جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيالعلاقة النجمين جاستن تبمرليك وجيسيكا بيال من أكثر العلاقات العاطفية قوة بين مشاهير هوليوود، فعلى الرغم من انفصالهما لمدة 3 أشهر في عام 2011، فإنهما عادا للزواج عام 2012، وأنجبنا ابنهما "سيلاس" في عام 2015، وبعد 5 سنوات أنجبا طفلهما الثاني "فينياس"، ولاتزال علاقتهما مستمرة.مات ديمون ولوسيانا باروسوتزوج الثنائي: مات ديمون ولوسيانا باروسو في عام 2005، بعد قصة حب قوية، وتستمر علاقتهما رومانسية وناجحة حتى الآن.جون ليجند وكريسي تايغنتعد علاقة النجمين جون ليجند وكريسي تايغن من أنجح علاقات هوليوود العاطفية، حيث التقيا لأول مرة في عام 2006، وظلا معاً منذ ذلك الحين، وأنجبا طفلين، ويعيشون حياة مليئة بالرومانسية والبهجة كأسرة صغيرة.آنا كورنيكوفا وإنريكي إغليسياسهل تتخيلون أن هناك علاقة بين نجوم الغرب تستمر أكثر من 20 عاماً، هذا ما تمكن النجم الشهير إنريكي إغليسياس من تحقيقه، بعد لقائه زوجته آنا كورنيكوفا عام 2001، وظلا مرتبطين عاطفياً حتى الزواج عام 2013، ورحب الزوجان السعيدان بتوأم في كانون الاول 2017، وفي كانون الثاني 2020 رحبا بابنتهما الأخرى ماري.هاريسون فورد وكاليستا فلوكهارتمنذ أكثر من عشرين عاماً، بدأ هاريسون فورد وكاليستا فلوكهارت، علاقتهما العاطفية، ففي عام 2003، قال فورد: "أنا في حالة حب، الحب الرومانسي هو من أكثر أنواع الحب إثارة، وأعتقد أن هناك إمكانية لذلك في أي مرحلة من مراحل حياتك؛ لم أتفاجأ بأنني تمكنت من الوقوع في الحب، ولم أكن مندهشاً مما حصل معي".