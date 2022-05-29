"خربتلي عرسي".. هذا ما كشفته سلاف فواخرجي بعد 23 سنة من الصمت

كشفت الممثلة السورية سلاف فواخرجي سبب خلافها مع زميلتها كاريس بشار بعد 23 سنة من الصمت.

وقالت فواخرجي في خلال إطلالتها مع الإعلامي علي ياسين ضمن برنامج كتاب الشهرة إن بشار حضرت إلى زفاف فواخرجي على الرغم من أنها غير مدعوة بهدف "تخريب" عرس الأخيرة.

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وأضافت: "انقلب المكان كأنو حفلة راس السنة أو أي حفلة أخرى. وأنا وقاعدة ، عروس ومبسوطة، كانو بدن يجيبو الكيك مع السيف، شفت السيف إجا بس الكيك ما إجا".

وتابعت قائلة: "مزبطة القصة. حدا جبلا قالب الكاتو، وعملت عيد ميلادها بعرسي. وهي منا رفيقتي ولا بعرفا ولا معزومة والسيف لي كان لازم قطع في أخدتو على طاولتها وقطعن في الكاتو. وقفت هي وأربعة خمسة معا وقطعت الكاتو وعملت عيد ميلادها بعرسي".