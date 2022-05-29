تامر حسني يُفاجئ عروساً في حفل زفافها.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

نشر الفنان المصري تامر حسني، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من حفل زفاف فاجأ فيه العروس بالاتفاق مع العريس على إحياء حفل زفافهما.

وظهر تامر في بداية الفيديو وهو يختبئ خلف الكواليس أثناء الغناء في حين أوهم العريس عروسه أنه هو الذي يغني حتى اكتشفت أن الصوت ليس صوته وإنما هو صوت تامر ليظهر الأخير من خلف الكواليس ويفاجئ العروس.

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وكتب تامر معلقاً على الفيديو بقوله: "العريس العسل رزق، وهمها في البداية اعتقدوا أن دا صوته وبعد كدا قالتله دا صوت تامر ومتسجل من حفلة وأنت بتهزر لحد ما دخلت، بجد أحلى محمد وأحلى نور، مليون مبروك وعقبال الجميع".