مُجدداً نادين الراسي تنشر صورها بالمايوه.. وتتعرض لإصابة في يدها هذا ما حصل معها (صور وفيديو)

نشرت الممثلة نادين الراسي الموجودة حاليا في دبي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بمايوه مُثير باللون الزهري.

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وتواصل نادين نشر صورها بالمايوه خلال تواجدها في دبي حيث أعلنت مؤخرا حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الامارات.

من جهة أخرى، نشرت "الجرس" فيديو لنادين وهي تتحدث فيه عن تعرضها للإصابة في معصمها بعدما وقعت في الحمام، مشيرة إلى انها "أصيبت بالعين" عقب نشر الفيديو الترويجي لمسلسلها الجديد "بيروت 303" الذي سيبدأ عرضه قريباً.

ونشرت نادين صورا على انستغرام أظهرت الإصابة في يدها.