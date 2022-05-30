بعد غياب طليق نوال الزغبي يعود بتصريح صحفي.. هذا ما كشفه

أعلن إيلي ديب، طليق الفنانة نوال الزغبي، أنه على تواصل دائم مع ابنتهما "تيا" وتتقاسم إقامتها بينه وبين والدتها، معربا عن سعادته باختيارها العمل في مجال تصميم الأزياء لاسيما وأنها تنشر دائما مقاطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" تحوز على إعجاب المتابعين.

وقال ديب، في تصريح لـ"فوشيا"، إن ابنته أخذت رأيه في عملها بمجال التصميم خاصةً وأنها موهوبة فيه منذ الصغر، لافتا إلى أنها منذ أن كان عمرها 7 سنوات وهي ترسم وتحب الأزياء.

وأوضح أنه ووالدتها نوال شجعاها على اكمال مشوارها بهذا المجال، وانتهت حاليا من دراستها في إحدى الجامعات بلبنان، وستغادر إلى إيطاليا قريبا لاستكمال تعليمها هناك.

وأضاف ديب، أنه يفضل لابنته "تيا" المجال الذي اختارته لأنها تحبه، إضافة إلى أنها متميزة ولديها ذوق عالي المستوى، مؤكدا أنه لا يفضل لها مجالا آخر؛ لأن المهنة التي اختارتها جيدة للغاية.

وأردف قائلا إن ابنيه "جورج وجوي" في الجامعة حاليا وسيتخصصان في مجال إدارة الفنادق وقد بقي عامان على التخصص وسيكملان بعدها دراستهما في الخارج.

وبشأن إمكانية هجرة أبنائه خارج لبنان؛ أكد ديب أن أبناءه لديهم الجنسية الكندية وسيكملان حياتهما خارج لبنان، معقبا: "مش بس ولادي كل هالجيل حابب يفل من لبنان نظرا للفساد المستشري على مستوى المسؤولين عنا.. وولادي معاهم الجنسية الكندية وبكل أسف راح يكملوا حياتهم خارج لبنان".