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فنون ومشاهير
زينة مكي توثق اللحظات الأخيرة من تصوير فيلم "الهيبة"
Lebanon 24
30-05-2022
|
14:00
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وثقت الفنانة زينة مكي، احتفالها برفقة زملائها من طاقم عمل فيلم "الهيبة"، بانتهاء تصوير الفيلم الذي بدأ قبل نحو شهرين في مدينة إسطنبول التركية بإدارة المخرج سامر برقاوي.
وحرصت مكي، خلال مقاطع الصور والفيديو التي شاركتها عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام"، على إظهار كافة التفاصيل المتعلقة بآخر يوم تصويرٍ لهم، منذ بدايته وحتى لحظة الاحتفال، حيث نشرت في البداية صورةً لها من داخل الكرفان الذي خصص لها خلال فترة تصوير الفيلم، معلقةً عليها بأن كل الأشياء في حياتنا لها بداية ونهاية، إلا أن اللحظات الجميلة تمر بسرعة.
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وحرص فريق عمل الفيلم على إقامة احتفالية خاصة بمناسبة انتهاء التصوير، بحضور نجم العمل الممثل السوري تيم حسن، حيث جرى تقطيع قالب الحلوى الذي حمل اسم فيلم "الهيبة"، الذي تنتجه شركة "الصباح إخوان"، لصاحبها صادق الصباح.
المصدر: زهرة
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