زينة مكي توثق اللحظات الأخيرة من تصوير فيلم "الهيبة"

وثقت الفنانة زينة مكي، احتفالها برفقة زملائها من طاقم عمل فيلم "الهيبة"، بانتهاء تصوير الفيلم الذي بدأ قبل نحو شهرين في مدينة إسطنبول التركية بإدارة المخرج سامر برقاوي.

وحرصت مكي، خلال مقاطع الصور والفيديو التي شاركتها عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام"، على إظهار كافة التفاصيل المتعلقة بآخر يوم تصويرٍ لهم، منذ بدايته وحتى لحظة الاحتفال، حيث نشرت في البداية صورةً لها من داخل الكرفان الذي خصص لها خلال فترة تصوير الفيلم، معلقةً عليها بأن كل الأشياء في حياتنا لها بداية ونهاية، إلا أن اللحظات الجميلة تمر بسرعة.

Advertisement