ديانا كرزون تكشف سر دموعها في أضخم حفل بالأردن

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كشفت النجمة الأردنية، ديانا كرزون، سر الدموع التي ذرفتها على مسرح المدرج الروماني بعمان، خلال حفلها الذي اختتمت به احتفالات الدولة الأردنية بعيد الاستقلال، وشهد الحضور الجماهيري الأكبر على الإطلاق.وقالت ديانا، لـ"زهرة الخليج"، إنها لم تتمالك نفسها أمام تفاعل ومحبة الجمهور الذي فاق عدده العشرة آلاف على المدرجات، ولم يستطع ضعفهم الدخول، واكتفوا بمتابعة الحفل عبر شاشات نصبت في الخارج.وأضافت أنها تأثرت كثيراً بهذه المحبة، وعلى وجه الخصوص هتاف الجماهير باسمها ومناداتها لأول مرة بـ"أم سلمى"، وهو الهتاف الذي صدحت به حناجر الآلاف لأكثر من مرة خلال الحفل، لترد عليهم نجمتهم المفضلة بالقول: "ياعيون أم سلمى"، وتضطر للتوقف عن الغناء لبضع دقائق عندما غلبتها دموعها دون إرادة منها، واصفة هذه الدموع بأنها دموع الفرح والعز والفخر، والسند، وأن شعورها في تلك اللحظة لا يمكن أن يمحى من ذاكرتها أبداً.واعتبرت الصحافة الأردنية الحضور غير المسبوق، والعدد المهول الذي غصت به جنبات المدرج الروماني في العاصمة الأردنية عمان، بأنه جاء بمثابة تتويج من قبل الجمهور الأردني لكرزون بلقب نجمة الغناء الأردني، إذ سجل حفلها أكبر حضور جماهيري بين عدد كبير من الحفلات، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في مختلف المدن الأردنية.