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فنون ومشاهير

كاميلا كابيو تهاجم جماهير كرة القدم... ما السبب؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 16:00
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بشكل غريب، هاجمت المغنية الأميركية كاميلا كابيو، جماهير كرة القدم خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن قدمت عرضا غنائيا قبل انطلاق المباراة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.


وقدمت المغنية الأميركية من أصولا كوبية، فاصلا غنائيا بعروض راقصة، على استاد فرنسا في باريس، قبل دخول اللاعبين في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت.
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ونشرت كاميلا على حسابها الرسمي بتويتر بعد العرض: "لا أصدق أن الجماهير كانت تغني نشيد أنديتها بصوت عال خلال عرضنا الغنائي. أنا وفريقي الغنائي عملنا بشكل مضن لمدة طويلة لتقديم عرض جيد".

وهاجمت جماهير كرة القدم المغنية الأميركية بشكل مكثف، بعد تصريحها، مشيرين إلى أن تصريحاتها تؤكد عدم فهمها لثقافة كرة القدم.

وأشار الكثيرين إلى أن هذه المباراة هي نهائي دوري أبطال أوروبا، وليست نهائي "السوبر بول" لكرة القدم الأميركية، الذي يشتهر بعرض غنائي كبير بين الشوطين، يهتم به المشجعين، على عكس جماهير كرة القدم.

وكتب أحدهم: "أحب كاميلا كابيو، ولكن ليس خلال نهائي دوري الأبطال. اعفونا من عروض السوبر بول هذه".

وكان عدد من الجماهير قد استقبل المغنية الأميركية بصافرات الاستهجان في الملعب، بسبب رفضهم فقرة الغناء "على الطريفة الأميركية" التي لا تناسب كرة القدم برأيهم.
 
(سكاي نيوز)
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