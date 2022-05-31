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فنون ومشاهير

أدهم نابلسي بـ"لوك" مختلف... حليق الرأس ويرتدي عباءة بيضاء (صورة)

Lebanon 24
31-05-2022 | 11:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للفنان الأردني المعتزل، أدهم نابلسي، يستعد لأداء العمرة الأولى بعد منذ اعتزاله أواخر العام الماضي 2021.
 
 
ويظهر أدهم نابلسي مرتدياً عباءة بيضاء، خلال رحلته من المطار إلى مكة المكرمة، رفقة أفراد من أقاربه وأصدقائه.
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كما أظهرت الصور الفنان المعتزل نابلسي وقد حلق رأسه بعد وصوله إلى الأراضي المقدسة استعداداً لأداء مناسك العمرة.
 
 
يُذكر أن أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي، في 20 كانون الأول 2021، مشيراً إلى أنه كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة، لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله.
 

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