زوجها كان وزيراً.. ممثلة سورية معروفة تحتفل بذكرى زواجها بفستان أبيض! (صورة)

احتفلت الممثلة السورية ديمة قندلفت، بعيد زواجها السابع من وزير الاقتصاد السوري الأسبق همام الجزائري.

ونشرت ديمة عبر حسابها الخاص على انستغرام صورة ظهرت فيها بفستان زفاف أبيض، وعلقت عليها قائلة: "سبع سنين…وبعدك بعيوني، الحلم اللي تحقق".

ونالت الصورة تفاعلاً كبير من قبل المتابعين الذين قدموا لها التهنئة بهذه المناسبة، وتمنوا لها السعادة والاستقرار في حياتها الزوجية والعملية.