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فنون ومشاهير

مُفاجأة مدوية تُكشف عن سمير صبري بعد وفاته.. ابن سري من نجمة مصرية! (صور)

Lebanon 24
31-05-2022 | 04:31
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تتصدر حياة الممثل المصري الراحل سمير صبري الخاصة حالياً اهتمام المتابعين والاخبار الفنية، خصوصاً بعد الحديث عن وجود ابناء سريين له لم يعلن عنهما بشكل مباشر قبل وفاته.

 

وفي التفاصيل، فقد كان الماكيير المصري الشهير محمد عشوب اول من كشف وجود ابناء سريين للراحل، اذ اشار في منشور له عبر صفحته الخاصة على فيسبوك عن وجود ابن لصبري من زوجة اجنبية، وابن آخر من نجمة مصرية لم يكشف عن اسمها.

 

وكتب:"أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، أنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار".

 

واضاف:"وعندما تحدث صبري مع صديقه الإعلامي محمود سعد في برنامجه "باب الخلق" شرح له بالتفصيل كيف تزوج وكيف أنجب.. ولم يكن كلامه شطحا"، مفجرا المفاجأة بالقول: "إن للمرحوم سمير ابنا آخر من نجمة، وهو نسخة من أبيه".

 

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وبحسب موقع "فوشيا"، فقد اكد مصدر من الراحل ان النجمة المصرية التي لديه صبري ابنا منها هي الممثلة المصري سماح انور.

 

واشار الى ان زواجهما حقيقياً وان انور لا ترغب في اعلان الامر في الوقت الحالي حفاظا على الخصوصية وكي لا تتهم بأنها تسعى وراء الميراث.

 

 

المصدر: فوشيا
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