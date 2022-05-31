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فنون ومشاهير

ساندرا بولوك تحقق إنجازاً تاريخياً جديداً

Lebanon 24
31-05-2022 | 16:00
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تمكّنت النجمة العالمية ساندرا بولوك من تحقيق رقم قياسي جديد بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمها الأخير The Lost City.

ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات وصلت إلى أكثر من 100 مليون دولار في شباك التذاكر الأميركي، ليصبح لدى بولوك 11 فيلماً تبلغ هذا الرقم من الإيردات، وبذلك تنضم إلى النجمة جوليا روبرتس بصفتها المرأة الوحيدة التي فعلت ذلك.
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وتشارك في بطولة الفيلم الجديد The Lost City مع النجم العالمي تشانينغ تاتوم، والنجم دانيال رادكليف، وتلعب بولوك دور "لوريتا سيج"، الروائية التي أمضت حياتها المهنية وهي تكتب عن أماكن غريبة في كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما تخوض تجربة تردد في الترويج لكتابها الجديد، ومع ذلك وافقت على الذهاب في جولة مع آلان.
تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"، بولوك أيضاً منتجة في المشروع من خلال شركتها Fortis Films، جنباً إلى جنب Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.

من جهة ثانية، قالت بولوك إنه يجب على استديوهات مارفل للأبطال الخارقين، اختيار الممثل دانيال رادكليف لأداء شخصية Wolverine بأعمال مارفل المقبلة، قائلةً: "كفّوا عن نشر مقالات جديدة عن احتياجكم إليه. فقط قوموا باختياره".
المصدر: لها
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