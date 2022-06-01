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فنون ومشاهير
فنان سوري يصرح لتلفزيون في إسرائيل... وهجوم كبير عليه!
Lebanon 24
01-06-2022
|
05:00
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في خطوةٍ غير متوقعةٍ على الإطلاق، صرّح الممثل السوري جمال سليمان لأحد التلفزيونات من إسرائيل، ما عرّضه للكثير من الانتقادات والمضايقات وتم اتهامه بالعمالة
وكتب معلقاً على الفيديو: "أعتذر من الناس اللي ما بتفوت عليها هذه الألاعيب السخيفة ولكن مع الأسف في ناس بتصدق بسرعة وبالتالي أنا مضطر وضح إن هذا اللقاء ليس مع التليفزيون الإسرائيلي، بل برنامج استضاف قبل حوالي خمس سنوات أو أكثر عددا كبيرا من الفنانين وأنا واحد منهم وعمل فينا مقلب كان في الحقيقة سخيف إن هنن التلفزيون الإسرائيلي".
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تابع جمال سليمان مؤيدا فكرة ترويج الشركة المنتجة لنفسها: "على ما يبدو نفس الجهة المنتجة تريد أن تعود لتروج لنفسها فكتبت على الغلاف إنني أتحدث للتلفزيون الإسرائيلي، لا أعرف كيف أصف هذا السلوك بكلمات مقبولة… لا حول ولا قوة إلا بالله".
هذا الأمر لاقى الكثير من الدعم من قبل الجمهور الذي وقف إلى جانبه وسانده، خصوصًا أنّه تبيّن أنّ كل ما حصل لا يعدّ سوى سوء فهم.
(العراب)
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