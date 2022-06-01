بعد دخوله في غيبوبة.. هذا ما طلبه جد الطفل يوهان الممثل اللبناني القدير

كتب نقيب الممثلين السابق جان قسيس على حسابه على "تويتر" قائلا: "صلّوا معنا على نيّة يوهان، حفيدي الملاك والقمر، ليقوم بخير وسلامة وترجعلنا بسمتو اللي بتصلّي. الله يحميكن ويحمي ولادكن وأحفادكن".

صلّوا معنا على نيّة يوهان،حفيدي الملاك والقمر، ليقوم بخير وسلامة وترجعلنا بسمتو اللي بتصلّي



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الله يحميكن ويحمي ولادكن وأحفادكن pic.twitter.com/RHCMqpWhMJ

— Jean Kassis (@Kassis1Jean) May 31, 2022

إشارة إلى أن الطفل يوهان هو حفيد الممثل جان قسيس والد الإعلامية باتريسيا قسيس وابن مصمم الأزياء وسام شماس، وقد دخل في غيبوبة بعد سقوطه في أحد المسابح في مستيتا، وتتم معالجته في احد مستشفيات بيروت وهو حاليا في مرحلة صحية دقيقة جدا.