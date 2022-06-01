23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ما هي السيناريوهات المحتملة لنهاية المحاكمة بين جوني ديب وآمبر هيرد؟
Lebanon 24
01-06-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أسابيع من جلسات المحاكمة بين النجم جوني ديب وطليقته آمبر هيرد، شارفت قضية التشهير التي ضجّت بها الصحافة والعالم على نهايتها، وهي ستأخذ شكلاً من 4 سيناريوهات مختلفة.
وفي هذا السياق، أكد خبراء في القانون أن الاحتمال الأول أن يخرج النجم العالمي منتصراً، ويُبرّأ من تهمة العنف المنزلي التي وجّهتها إليه آمبر، ويُحكم له بالحصول على نحو 50 مليون دولار.
Advertisement
وعلّق خبير في هذا المجال على سؤال بشأن ما الذي سيحدث إذا لم تتمكن هيرد من دفع هذا المبلغ. وقال ديفيد بانكس لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "ستدخل في مختلف أنواع المشاكل، وستخوض مفاوضات حول كيفية دفعها على مدار الوقت".
وأشار إلى أنه في حالات مماثلة، يُقبل الكثيرون على إعلان إفلاسهم، مضيفاً: "ليس هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم هذا المال".
أما إذا صوّتت هيئة المحلفين لصالح هيرد، فحينها سيثبت أن ديب مذنب بارتكاب أعمال عنف منزلي. وفي هذه الحالة، يمكن المحكمة أن تحكم لها بالحصول على نحو 100 مليون دولار كتعويض، وهو المبلغ الذي حدّدته كتعويض من زوجها السابق.
وقد يكون هناك خيار ثالث، وهو التوصل الى حكم لصالح أحد الممثلين، لكن مع إلغاء التعويضات المالية.
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ولعت بين رياشي وجمهور "القوات اللبنانية"... سباب وكلمات نابية
Lebanon 24
ولعت بين رياشي وجمهور "القوات اللبنانية"... سباب وكلمات نابية
15:39 | 2022-05-31
31/05/2022 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله منزعج من شخصية برلمانية: "كان عليه التعاطي بطريقة مختلفة"
Lebanon 24
حزب الله منزعج من شخصية برلمانية: "كان عليه التعاطي بطريقة مختلفة"
01:15 | 2022-06-01
01/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله في غيبوبة.. هذا ما طلبه جد الطفل يوهان الممثل اللبناني القدير
Lebanon 24
بعد دخوله في غيبوبة.. هذا ما طلبه جد الطفل يوهان الممثل اللبناني القدير
00:12 | 2022-06-01
01/06/2022 12:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي بحفل "أسطوري".. وتُثير الجدل بإعلانها عن حملها في ليلة الزفاف! (صور)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي بحفل "أسطوري".. وتُثير الجدل بإعلانها عن حملها في ليلة الزفاف! (صور)
03:29 | 2022-06-01
01/06/2022 03:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحدهم" لم يصوّت لبري؟
Lebanon 24
"أحدهم" لم يصوّت لبري؟
02:15 | 2022-06-01
01/06/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-06-01
نوال الزغبي "مسترخية"... وتنشر صورة لـ"لولو"
13:34 | 2022-06-01
شعر بألم أثناء إحيائه حفلًا غنائيًّا... وتوفي
09:51 | 2022-06-01
مقدّمة برامج وممثلة لبنانيّة تكشف: "واحد عرض عليي الزواج وشرطه اتحجب.. وأنا مزوجة من أكثر من 15 سنة"
08:00 | 2022-06-01
الكهرباء تنقطع في حفلة فنان شهير... ومعجبة توقف الحفل! (فيديو)
05:54 | 2022-06-01
بعد مغادرته المستشفى... الفنان المعروف يكشف عن سبب عدم اتصال طليقته به!
05:00 | 2022-06-01
فنان سوري يصرح لتلفزيون في إسرائيل... وهجوم كبير عليه!
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
01/06/2022 22:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
01/06/2022 22:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
01/06/2022 22:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact