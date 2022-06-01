ما هي السيناريوهات المحتملة لنهاية المحاكمة بين جوني ديب وآمبر هيرد؟

بعد أسابيع من جلسات المحاكمة بين النجم جوني ديب وطليقته آمبر هيرد، شارفت قضية التشهير التي ضجّت بها الصحافة والعالم على نهايتها، وهي ستأخذ شكلاً من 4 سيناريوهات مختلفة.

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وفي هذا السياق، أكد خبراء في القانون أن الاحتمال الأول أن يخرج النجم العالمي منتصراً، ويُبرّأ من تهمة العنف المنزلي التي وجّهتها إليه آمبر، ويُحكم له بالحصول على نحو 50 مليون دولار.وعلّق خبير في هذا المجال على سؤال بشأن ما الذي سيحدث إذا لم تتمكن هيرد من دفع هذا المبلغ. وقال ديفيد بانكس لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "ستدخل في مختلف أنواع المشاكل، وستخوض مفاوضات حول كيفية دفعها على مدار الوقت".وأشار إلى أنه في حالات مماثلة، يُقبل الكثيرون على إعلان إفلاسهم، مضيفاً: "ليس هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم هذا المال".أما إذا صوّتت هيئة المحلفين لصالح هيرد، فحينها سيثبت أن ديب مذنب بارتكاب أعمال عنف منزلي. وفي هذه الحالة، يمكن المحكمة أن تحكم لها بالحصول على نحو 100 مليون دولار كتعويض، وهو المبلغ الذي حدّدته كتعويض من زوجها السابق.وقد يكون هناك خيار ثالث، وهو التوصل الى حكم لصالح أحد الممثلين، لكن مع إلغاء التعويضات المالية.