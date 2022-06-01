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فنون ومشاهير

محامي عمرو دياب يحذّر من استخدام اسمه

Lebanon 24
01-06-2022 | 16:00
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حذّر المحامي أشرف عبد العزيز المستشار القانوني للفنان عمرو دياب، في بيان أصدره مساء أمس الثلاثاء من استخدام اسم "الهضبة" أو علامته التجارية، هو وشركة "ناي فور ميديا" في أي مشروعات استثمارية أو تجارية.
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وجاء في البيان: "يعلن ويحذّر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنان الميغا ستار عمرو دياب، وشركة "ناي فور ميديا" من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان أو اسمه في أعمال تجارية لا تخصه، وأن ثمة أشخاصاً يدّعون زيفاً أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها". وأضاف: "نوصي بأن يتوخّى الأشخاص الحذر الشديد، في ما يتعلق بهذه الأعمال والإعلانات، عن فتح كافيهات بالإسكندرية ودمنهور والقاهرة، ونود التحذير من هذه الأنشطة الاحتيالية باستخدام اسم الفنان، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال عمليات الاحتيال والنصب التي تستخدم العلامات التجارية المملوكة للفنان عمرو دياب وشركة ناي المحمية بقوانين الملكية الفكرية".
 
(لها)
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