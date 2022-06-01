Advertisement

فنون ومشاهير

بعد مغادرته المستشفى... الفنان المعروف يكشف عن سبب عدم اتصال طليقته به!

Lebanon 24
01-06-2022 | 05:54
A-
A+
Doc-P-958093-637896849941209394.jpg
Doc-P-958093-637896849941209394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعافى الفنان نادر أبو الليف من الوعكة الصحية التي ألمّت به أثناء عرض مسرحيته الأخيرة "عنبر 7" في الإسكندرية، والتي دخل على أثرها أحد المستشفيات هناك.

وغادر أبو الليف المستشفى بعد تعافيه من أزمة قلبية كان قد تعرّض لها، وبعد خروجه من المستشفى قال في تصريحات صحافية: "لم تتصل بي طليقتي علا رامي أو ابنها عمر خورشيد، احتراماً لمشاعر زوجتي، ولكن يجمعني بها كل الود والاحترام والخير، ومن الممكن أن تكون نيتهما الاطمئنان على حالتي الصحية ولكن احتراماً لمشاعر زوجتي لم يفعلا ذلك".
Advertisement

وأشار أبو الليف إلى أنه اعتذر عن المشاركة في مسرحية "عنبر 7"، بعد تعرضه لوعكة صحية، لتشاؤمه من الانضمام إليها، حيث إن الأزمة الصحية التي مر بها سببها المجهود الذي بذله في بروفات المسرحية، وبعد عرض أولى لياليها على أحد مسارح الإسكندرية، نُقل إلى المستشفى.
 
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:51 | 2022-06-01
08:00 | 2022-06-01
05:00 | 2022-06-01
04:37 | 2022-06-01
04:30 | 2022-06-01
04:04 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website