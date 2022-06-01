بعد مغادرته المستشفى... الفنان المعروف يكشف عن سبب عدم اتصال طليقته به!

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تعافى الفنان نادر أبو الليف من الوعكة الصحية التي ألمّت به أثناء عرض مسرحيته الأخيرة "عنبر 7" في الإسكندرية، والتي دخل على أثرها أحد المستشفيات هناك.وغادر أبو الليف المستشفى بعد تعافيه من أزمة قلبية كان قد تعرّض لها، وبعد خروجه من المستشفى قال في تصريحات صحافية: "لم تتصل بي طليقتي علا رامي أو ابنها عمر خورشيد، احتراماً لمشاعر زوجتي، ولكن يجمعني بها كل الود والاحترام والخير، ومن الممكن أن تكون نيتهما الاطمئنان على حالتي الصحية ولكن احتراماً لمشاعر زوجتي لم يفعلا ذلك".وأشار أبو الليف إلى أنه اعتذر عن المشاركة في مسرحية "عنبر 7"، بعد تعرضه لوعكة صحية، لتشاؤمه من الانضمام إليها، حيث إن الأزمة الصحية التي مر بها سببها المجهود الذي بذله في بروفات المسرحية، وبعد عرض أولى لياليها على أحد مسارح الإسكندرية، نُقل إلى المستشفى.