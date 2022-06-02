فيديو مسرّب لحمو بيكا وهو يتشبه بالنساء.. انتقادات لاذعة بحقه (فيديو)

تمّ تسريب فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفنان المهرجانات المصري حمو بيكا، وهو يقوم بالتشبه بالنساء، ما عرّضه للكثير من السخرية.



في التفاصيل، اجتاح فيديو فنان المهرجانات حمو بيكا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرّض للسخرية الكبيرة بعدما ظهر فيه وهو يتشبه بما تفعله النساء داخل إحدى الصالونات وهو يخضع لجلسة مانيكير وباديكير اي العناية بأظافر القدمين واليدين اضافة الى ماسكات لنضارة الوجه.

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رد حمو بيكا على المتابعين حيث توجّه إلى كلٍّ ممّن سخر منه فقال : “دا مش باديكير.. دي عملية جراحية” إلّا ان الجمهور لم يقتنع بذلك خصوصا ان المكان المتواجد فيه يبدو واضحا انه صالون للعناية الخارجية.